«Челси» хочет купить лучшего защитника Серии А

Защитник Глейсон Бремер, выступающий в итальянской Серии А за «Торино», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, подписать бразильца намерен лондонский «Челси». «Пенсионеры» уже сделали предложение по трансферу игрока. Лондонцы рассматривают Бремера в качестве замены Антонио Рюдигеру, перешедшему в «Реал».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Глейсон провел 33 матча, забил один гол и сделал три голевые передачи. По итогам сезона-2021/2022 бразилец был признан лучшим защитником Серии А.