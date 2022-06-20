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«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»

20 Июня 2022 • 08:32 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к полузащитнику каталонской «Барселоны» Френки де Йонгу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы готовятся сделать новое предложение «сине-гранатовым» на этой неделе.

В переходе своего соотечественника заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в амстердамском «Аяксе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с трансфера де Йонга порядка 85 миллионов евро.

Френки выступает за каталонцев с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 46 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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