«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к полузащитнику каталонской «Барселоны» Френки де Йонгу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы готовятся сделать новое предложение «сине-гранатовым» на этой неделе.

В переходе своего соотечественника заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в амстердамском «Аяксе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с трансфера де Йонга порядка 85 миллионов евро.

Френки выступает за каталонцев с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 46 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.