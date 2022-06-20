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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет приобрести Морату

20 Июня 2022 • 08:21 Комментировать

Руководители лондонского «Арсенала» готовят предложение мадридскому «Атлетико» по поводу трансфера испанского форварда Альваро Мораты.

По информации A Bola, лондонская команда собирается подписать 29-летнего испанского футболиста. До этого «канониры» планировали заполучить форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, но «горожане» запросили за бразильца слишком большую сумму. На подписании Мораты настаивает главный тренер «Арсенала» Микель Артета, так что трансфер испанского форварда для лондонского клуба стоит в приоритете.

Напомним, что в прошедшем сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге в составе «Ювентуса» 35 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Альваро Мората
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