Конте хочет перехватить у «Арсенала» звёздного форварда «Манчестер Сити»

Бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги. Согласно сведениям таблоида Mirror, в борьбу за игрока включился лондонский «Тоттенхэм».

«Шпоры» готовы сразиться за звездного нападающего с другим столичным клубом – «Арсеналом». Инициатором приглашения Габриэля выступает главный тренер команды Антонио Конте. Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жезус поучаствовал в 41 поединке за «горожан», записав на свой счет 13 забитых мячей и 12 голевых передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.