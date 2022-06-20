Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб

Фланговый защитник Эктор Бельерин, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», не собирается оставаться на Туманном Альбионе. Латераль хотел бы продолжить карьеру в севильском «Бетисе», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Согласно данным Estadio Deportivo, Эктор окончательно решил уйти из английского клуба. Он имеет предложения от «Ромы» и «Фиорентины», однако приоритетным вариантом для него является трансфер в «Бетис».

Напомним, что испанец является игроком «Арсенала» с 2011 года. В футболке «канониров» защитник забил девять голов и сделал 29 ассистов в 239 поединках.