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Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб

20 Июня 2022 • 08:05 Комментировать

Фланговый защитник Эктор Бельерин, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», не собирается оставаться на Туманном Альбионе. Латераль хотел бы продолжить карьеру в севильском «Бетисе», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Согласно данным Estadio Deportivo, Эктор окончательно решил уйти из английского клуба. Он имеет предложения от «Ромы» и «Фиорентины», однако приоритетным вариантом для него является трансфер в «Бетис».

Напомним, что испанец является игроком «Арсенала» с 2011 года. В футболке «канониров» защитник забил девять голов и сделал 29 ассистов в 239 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин
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