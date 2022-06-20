Сарри хочет переманить в «Лацио» полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Такой информацией поделился футбольный агент Джонатан Барнетт в разговоре с Il Messaggero.

Во время беседы представитель Лофтуса-Чика заявил, что наставник «Лацио» Маурицио Сарри является поклонником таланта Рубена. При этом агент отметил, что стороны пока не вступали в переговоры.

Лофтус-Чик – воспитанник академии «пенсионеров». В прошлом сезоне полузащитник сыграл 40 поединков в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.