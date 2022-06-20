Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарри хочет переманить в «Лацио» полузащитника «Челси»

20 Июня 2022 • 07:59 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Такой информацией поделился футбольный агент Джонатан Барнетт в разговоре с Il Messaggero.

Во время беседы представитель Лофтуса-Чика заявил, что наставник «Лацио» Маурицио Сарри является поклонником таланта Рубена. При этом агент отметил, что стороны пока не вступали в переговоры.

Лофтус-Чик – воспитанник академии «пенсионеров». В прошлом сезоне полузащитник сыграл 40 поединков в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Рубен Лофтус-Чик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу де Йонгу
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
09:36 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие часы «Вест Хэм» объявит о трансфере Агера
09:25 · Англия. Премьер-лига
Кавани рассказал о вариантах продолжения карьеры
09:07 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к трансферу бельгийского нападающего
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить лучшего защитника Серии А
08:32 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет приобрести Морату
08:18 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет перехватить у «Арсенала» звёздного форварда «Манчестер Сити»
08:05 · Англия. Премьер-лига
Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб
07:59 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет переманить в «Лацио» полузащитника «Челси»
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать защитника сборной Франции
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать Стерлинга в «Челси»
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем