«Челси» хочет подписать защитника сборной Франции

Боссы «Челси» хотят этим летом переманить к себе защитника «Ланса» и французской сборной Жонатана Клосса.

По информации La Voix du Nord, лондонская команда планирует подписать 29-летнего французского футболиста. Действующее соглашение Клосса с «Лансом» рассчитано до июня следующего года. Французский клуб планирует выручить за одного из своих лидеров около десяти миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах защитника также заинтересован мадридский «Атлетико».

В прошлом сезоне Жонатан Клосс провёл во французской лиге 37 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и 11 ассистами.