Погба договорился с новым топ-клубом

Звездный полузащитник сборной Франции Поль Погба, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, определился с новым местом работы. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, хавбек возвращается в туринский «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год. Стороны провели переговоры и договорились об условиях трудового соглашения. О переходе Поля будет объявлено в первых числах июля.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 27 играх за «красных дьяволов», забил один мяч и сделал девять голевых передач.