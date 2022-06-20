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«Манчестер Сити» отказался продавать Стерлинга в «Челси»

20 Июня 2022 • 07:36 Комментировать

Руководство «Манчестер Сити» отказало лондонскому «Челси» по поводу трансфера английского форварда Рахима Стерлинга.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» отказались продавать Стерлинга в лондонский клуб, который предлагал за форварда около 25 миллионов евро. «Манчестер Сити» готов отпустить 27-летнего английского футболиста, но только за солидные 60 миллионов евро. «Синие» продолжат переговоры с «Сити».

Напомним, что в прошедшем сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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