«Манчестер Сити» отказался продавать Стерлинга в «Челси»

Руководство «Манчестер Сити» отказало лондонскому «Челси» по поводу трансфера английского форварда Рахима Стерлинга.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» отказались продавать Стерлинга в лондонский клуб, который предлагал за форварда около 25 миллионов евро. «Манчестер Сити» готов отпустить 27-летнего английского футболиста, но только за солидные 60 миллионов евро. «Синие» продолжат переговоры с «Сити».

Напомним, что в прошедшем сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.