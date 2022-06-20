«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Арсенала»

Шотландский фланговый защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов действующих чемпионов Англии.

По информации FootballScotland, 24-летний шотландский футболист попал в шорт-лист «Манчестер Сити». На подписании Тирни настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, которому очень нравится игра защитника. Стоит отметить, что за шотландца манчестерскому клубу придётся выложить не менее 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Киран Тирни провёл в английском чемпионате в составе «канониров» 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.