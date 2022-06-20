«Ньюкасл» и «ПСЖ» сражаются за лидера «Байера»

Французский атакующий полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов нескольких богатых европейских клубов.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, 22-летнего французского футболиста очень хотят подписать боссы «Ньюкасла» и «ПСЖ». Обе команды готовы выложить весьма круглые суммы за талантливого полузащитника. «Байер» не горит желанием расставаться с игроком, но если поступит хорошее предложение в районе 70-80 миллионов евро, то «фармацевты» не будут удерживать Диаби.

Напомним, что в прошлом сезоне Мусса Диаби провёл в немецкой лиге 32 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 12 ассистами.