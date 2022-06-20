Байи не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не намерен покидать манчестерскую команду этим летом.

По информации журналиста Джонатана Шрагера, 28-летний ивуарийский футболист намерен остаться в «Юнайтед», пройти с командой полную предсезонку и побороться за место в основном составе. Напомним, что в услугах Байи заинтересованы клубы из Франции, а также «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Эрик Байи провёл в английском чемпионате в составе «красных дьяволов» лишь четыре поединка, в которых получил одну жёлтую карточку. До этого защитник выступал за «Вильярреал» и «Эспаньол».