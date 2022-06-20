Пять клубов хотят арендовать форварда «Манчестер Сити»

Молодой аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, в услугах 22-летнего аргентинского футболиста заинтересованы пять команд из европейских топ-чемпионатов, среди которых есть также клубы из АПЛ. Стоит отметить, что руководство «Манчестер Сити» не собирается отпускать Альвареса, так как «горожане» рассчитывают на молодого форварда.

Напомним, что в этом году Хулиан Альварес в составе «Ривер Плейт» провёл в аргентинском чемпионате восемь матчей, в которых забил десять голов и сделал четыре ассиста.