«Манчестер Юнайтед» готов выложить 50 млн евро за форварда «Аякса»

Бразильский нападающий «Аякса» Антони может продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации Sky Sports, в услугах 22-летнего бразильского футболиста очень заинтересованы боссы «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы выложить за атакующего игрока амстердамского клуба около 50 миллионов евро. Команды уже начали переговоры по поводу возможного перехода Антони в клуб из Манчестера.

Напомним, что в прошлом сезоне Антони провёл в голландской лиге в составе «Аякса» 23 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.