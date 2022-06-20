«Челси» положил глаз на защитника «Ланса»

Лондонский «Челси» пытается усилить линию обороны, и в этих целях «пенсионеры» приметили защитника французского «Ланса» Джонатана Клаусса. Его соглашение с «Лансом» действует до лета следующего года, поэтому руководство клуба уже рассматривает предложения по продаже, и в этом смысле интерес «Челси» пришелся очень кстати.

«Ланс» готов уступить 29-летнего футболиста за десять миллионов евро, сообщает французское издание La Voix du Nord.

Но, надо заметить, у «Челси» есть опасный конкурент - игроком также интересуется и мадридский «Атлетико», у которого в минувшем сезоне выявились большие проблемы в обороне.