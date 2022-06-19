Дель Пьеро поддерживает возвращение Лукаку в «Интер»

Не утихают слухи о возможном возвращении в состав миланского «Интера» бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который блестяще действовал в составе этой команды, пока не решил уйти в «Челси». Возможный «камбэк» Лукаку поддерживает и бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

- Лукаку не вписывается в игровой рисунок «Челси». Поэтому и сидит на скамейке. Тухель пробовал помочь ему, но заявления Лукаку не улучшали их отношения. Его сердце уже давно не в Лондоне. В Италии он доминировал на поле и снова сможет вторить большие дела для «Интера». Но, с другой стороны, ожидания сейчас тоже будут выше, чем в первый раз, - считает Дель Пьеро в интервью ESPN.