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Дель Пьеро поддерживает возвращение Лукаку в «Интер»

19 Июня 2022 • 22:48 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
13.08 17:00

Не утихают слухи о возможном возвращении в состав миланского «Интера» бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который блестяще действовал в составе этой команды, пока не решил уйти в «Челси». Возможный «камбэк» Лукаку поддерживает и бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

- Лукаку не вписывается в игровой рисунок «Челси». Поэтому и сидит на скамейке. Тухель пробовал помочь ему, но заявления Лукаку не улучшали их отношения. Его сердце уже давно не в Лондоне. В Италии он доминировал на поле и снова сможет вторить большие дела для «Интера». Но, с другой стороны, ожидания сейчас тоже будут выше, чем в первый раз, - считает Дель Пьеро в интервью ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Дель Пьеро Ромелу Лукаку
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