«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Лаймера

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер, которого «быки» оценивают в 25 миллионов евро интересен грандам мирового футбола.

Журналист Руди Галетти сообщает, что футболистом интересуются немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Инсайдер пишет, что манкунианцы являются фаворитом в борьбе за полузащитника, чей контракт истекает летом 2023 года. Именно потому, что контракт футболиста истекает в следующем году, «красные дьяволы» бросят все усилия на подписание 25-летнего австрийца.

В прошедшем сезоне Лаймер сыграл 41 матч за «РБ Лейпциг», в котором поразил ворота соперников пять раз и отметился шестью голевыми передачами.