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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в клубе, вернувшимся в АПЛ

19 Июня 2022 • 21:11 Комментировать

Новичок АПЛ «Ноттингем Форрест», вероятнее всего, переманил на свою сторону второго вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщил Nottinghamshire Live.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в продаже Хендерсона, рассматривая только аренду футболиста. По этому поводу боссы обеих команд в ближайшее время придут к соглашению, которое утроит обе команды.

25-летний вратарь является воспитанником «красных дьяволов». В 2015 году он подписал свой первый профессиональный контракт с командой, став дублёром основного голкипера команды Давида де Хеа. Дебютировал Хендерсон в 2020 году в матче Кубка футбольной лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Апл Дин Хендерсон
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