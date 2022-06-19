Вратарь «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в клубе, вернувшимся в АПЛ

Новичок АПЛ «Ноттингем Форрест», вероятнее всего, переманил на свою сторону второго вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщил Nottinghamshire Live.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в продаже Хендерсона, рассматривая только аренду футболиста. По этому поводу боссы обеих команд в ближайшее время придут к соглашению, которое утроит обе команды.

25-летний вратарь является воспитанником «красных дьяволов». В 2015 году он подписал свой первый профессиональный контракт с командой, став дублёром основного голкипера команды Давида де Хеа. Дебютировал Хендерсон в 2020 году в матче Кубка футбольной лиги.