«Челси» согласился отдать Лукаку в аренду в «Интер»

Переговоры между «Челси» и «Интером» по поводу аренды форварда Ромулу Лукаку, вероятнее всего, подошли к концу.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клубы сошлись на том, что «Интер» заплатит за аренду 29-летнего бельгийца 10 миллионов евро. Он будет выступать за итальянский клуб в сезоне-2022/23.

Ранее в итальянских СМИ прошла новость о том, что «чёрно-синие» хотят объявить о переходе футболиста уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл 44 матча за «синих», в которых ему удалось забить 15 голов и отметиться двумя результативными передачами. Бельгийский форвард не раз заявлял, что желает вернуться в «Интер».