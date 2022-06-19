«Интер» готов увеличить предложение по Лукаку

«Интер» Милан рассматривает вариант увеличения предложения по арендному соглашению за форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что «Челси» не устраивает предложение «Интера», поэтому «нерадзурри» готовы увеличить свое предложение. По информации источника, первое предложение было на сумму в пять миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами, но лондонский клуб ответил отказом. Все вопросы должны быть улажены на следующей неделе, в этом переходе заинтересованы обе стороны.

В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провел 44 матчах, в которых забил 15 голов и сделал две голевые передачи во всех турнирах.