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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» готов увеличить предложение по Лукаку

19 Июня 2022 • 20:09 Комментировать

«Интер» Милан рассматривает вариант увеличения предложения по арендному соглашению за форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что «Челси» не устраивает предложение «Интера», поэтому «нерадзурри» готовы увеличить свое предложение. По информации источника, первое предложение было на сумму в пять миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами, но лондонский клуб ответил отказом. Все вопросы должны быть улажены на следующей неделе, в этом переходе заинтересованы обе стороны.  

В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провел 44 матчах, в которых забил 15 голов и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Фабрицио Романо
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