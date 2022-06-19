«Манчестер Сити» определился с ценой на Стерлинга

Руководство «Манчестер Сити» определилось с трансферной ценой нападающего Рахима Стерлинга.

The Times пишет, что «Челси», который интересуется футболистом, вероятнее всего, сможет приобрести английского игрока за 60 миллионов евро.

Известно, что у Стерлинга остался один год контракта с «горожанами», по которому он получает 300 тысяч евро в неделю. Англичанин хочет иметь постоянную игровую практику в команде. Однако, на позиции центрфорварда ему придётся конкурировать с Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом, а на позиции вингеров могут сыграть Фил Фоден, Джек Грилиш и Рияд Марез.

В прошедшем сезоне АПЛ Стерлинг сыграл за «Манчестер Сити» 47 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач.