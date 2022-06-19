Влашич перейдёт в «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич покинет клуб и перейдет в «Торино» на правах аренды.

По информации Tuttomercatoweb, стороны уже практически согласовали все детали по сделке. В «Торино» Влашича хочет видеть лично главный тренер команды Иван Юрич.

24-летний хорватский футболист прошлым летом перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Никола Влашич принял участие в 33 матчах, в которых лишь один раз смог поразить ворота соперника и записать на свой счет три голевые передачи во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.