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Дембеле поставил условие «Челси», при котором он даст согласие на переход в лондонский клуб

19 Июня 2022 • 18:30 Комментировать (1)

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле назвал условие «Челси», при котором он перейдёт в лондонский клуб.

По информации британского издания The Sun, 25-летний француз сказал наставнику «синих» Томасу Тухелю, что даст согласие на переход в «Челси» только в том случае, если будет игроком основного состава.

Ранее мы сообщили о том, что «Барселона» может вернуться к варианту с продлением контракта Дембеле из-за возможного срыва трансфера Рафиньи из «Лидса».  

В прошедшем сезоне французский нападающий сыграл за «Барселону» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал 13 голевых передач. Его контракт истекает уже через две недели [30 июня].

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Ла Лига Апл Усман Дембеле
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