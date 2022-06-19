Дембеле поставил условие «Челси», при котором он даст согласие на переход в лондонский клуб

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле назвал условие «Челси», при котором он перейдёт в лондонский клуб.

По информации британского издания The Sun, 25-летний француз сказал наставнику «синих» Томасу Тухелю, что даст согласие на переход в «Челси» только в том случае, если будет игроком основного состава.

Ранее мы сообщили о том, что «Барселона» может вернуться к варианту с продлением контракта Дембеле из-за возможного срыва трансфера Рафиньи из «Лидса».

В прошедшем сезоне французский нападающий сыграл за «Барселону» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал 13 голевых передач. Его контракт истекает уже через две недели [30 июня].