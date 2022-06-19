Три клуба АПЛ хотят подписать Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Daily Mail сообщает, что в подписании Зинченко заинтересованы сразу три клуба из Английской премьер-лиги: «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм». По информации источника, «Эвертон» готов предложить футболисту позицию атакующего полузащитника. 25-летний украинский игрок может сменить команду, но лишь в том случае, что ему пообещают регулярную игровую практику на позиции полузащитника.

Напомним, под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Александр Зинченко играет левого защитника.