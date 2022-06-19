Тимбер отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за ван Гала

Защитник «Аякса» Юррьен Тимбер не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, Тимбер был готов к переходу в «МЮ», но наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь сказал игроку, что тот не попадет в заявку национальной команды, если не будет иметь постоянную игровую практику. По этой причине молодой защитник не хочет рисковать и переходить в английский гранд, он предпочитает остаться в «Аяксе» для регулярной практики.

В минувшем сезоне 21-летний Юррьен Тимбер принял участие в 43 матчах, в которых забил три гола и записал на свой счет две голевые передачи с учетом всех турниров.