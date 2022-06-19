«Барселона» может вернуться к кандидатуре Дембеле, трансфер Рафиньи срывается

Руководство «Барселоны» вынуждено сделать новое предложение Усману Дембеле по поводу продления контракта.

На такое решение боссы клуба пошли из-за того, что трансфер вингера «Лидса» Рафиньи может не состояться. Mundo Deportivo пишет, что главная цель каталонского клуба в летнее трансферное окно может сорваться. Согласно данным источника, «Лидс» хочет выручить за продажу 25-летнего Рафиньи не менее 55 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе такие траты, и вероятнее всего, переход бразильца сорвётся.

Параллельно с этим «сине-гранатовые» ведут переговоры с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски и защитником «Севильи» Жюлем Кунде. В это время на Дембеле претендует «Челси», а контракт француза с «Барселоной» истекает менее, чем через две недели.