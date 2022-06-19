Клопп — о покупке Рэмси: Мы очень довольны трансфером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о покупке защитника «Абердина» Келвина Рэмси.

Клопп заявил официальному сайту клуба, что он очень рад приобретению Рэмси. Это футболист с большим потенциалом. Ему всего 18 лет, а он уже играет за национальную сборную, у него отличная техника, игрок готов учиться. Радует, что трансфер удалось осуществить именно сейчас, Рэмси сможет пройти полноценные сборы вместе со всей командной, это позволит ему адаптироваться намного быстрее.

В минувшем сезоне 18-летний футболист провел 33 встречи, в которых забил один раз и сделал девять результативных передач во всех турнирах.