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Клопп — о покупке Рэмси: Мы очень довольны трансфером

19 Июня 2022 • 14:47 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о покупке защитника «Абердина» Келвина Рэмси.

Клопп заявил официальному сайту клуба, что он очень рад приобретению Рэмси. Это футболист с большим потенциалом. Ему всего 18 лет, а он уже играет за национальную сборную, у него отличная техника, игрок готов учиться. Радует, что трансфер удалось осуществить именно сейчас, Рэмси сможет пройти полноценные сборы вместе со всей командной, это позволит ему адаптироваться намного быстрее.  

В минувшем сезоне 18-летний футболист провел 33 встречи, в которых забил один раз и сделал девять результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Абердин Юрген Клопп Апл Келвин Рэмси
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