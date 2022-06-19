«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Ремзи

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с 18-летним защитником «Абердина» Келвином Ремзи.

Сообщается, что контракт молодого футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе шотландского клуба 33 матча, в которых забил один гол, а также сделал девять результативных передач.

По итогам прошедшего сезона «Абердин» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Ливерпуль», в свою очередь, стал вторым в АПЛ, а также выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Портал Transfermarkt оценивает Ремзи в 600 тысяч евро.