Новичок «Арсенала» Виейра: «Играть в АПЛ будет непросто, но я обещаю работать»

Полузащитник Фабиу Виейра, ранее перешедший в «Арсенал» из «Порту», поделился ожиданиями от своей игры в чемпионате Англии.

22-летний португалец признался, что был счастлив в «Порту», однако решил воспользоваться шансом выступать в АПЛ, за которой раньше активно следил по телевизору.

«Играть в АПЛ будет непросто, но я обещаю работать, работать и только работать. Мой агент вёл переговоры по этому трансферу, и я дал своё согласие, потому что эта сделка имела большое значение для всех сторон», — цитирует футболиста Mirror.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе португальского клуба 39 матчей, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач.