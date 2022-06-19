Аллегри не рассчитывает на Рабио, который интересен трём английским клубам

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По информации источника, интерес к французу проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри не рассчитывает на Рабио, поэтому итальянский клуб готов расстаться со своим футболистом за 15 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл за «Ювентус» 45 матчей, отметившись двумя результативными передачами.