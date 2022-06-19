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Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ньюкасл»

19 Июня 2022 • 10:58 Комментировать

Ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить свою карьеру в «Ньюкасле».

По информации The Mirror, представители «Ньюкасла» хотят в это летнее трансферное окно заполучить в свои ряды 28-летнего ивуарийского футболиста. Изначально «сороки» планировали подписать голландского защитника Свена Ботмана из «Лилля», но с французской командой о трансфере договориться так и не удалось. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Байи в шесть миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эрик Байи провёл в английском чемпионате лишь четыре поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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