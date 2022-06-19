Рэшфорд подал в суд на фаната за оскорбления

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за оскорбления в соцсетях, сообщает OnTime Sports.

Сторона Рэшфорда обвиняет болельщика в угрозах, расизме и травле. Футболист намерен взыскать временную компенсацию от фаната в размере 15 тысяч фунтов (17,5 тысяч евро).

В минувшем сезоне 24-летний англичанин провёл за манкунианцев 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.