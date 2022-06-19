«Арсенал» принял решение расстаться со своим полузащитником

Лондонский «Арсенал» расстанется с уругвайским полузащитником Лукасом Торрейрой в текущее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист не входит в планы «канониров» , поэтому был предложен клубам итальянской Серии А — «Монце» и «Роме». Сам Торрейра хочет остаться в Италии, где провёл прошлый сезон на правах аренды за «Фиорентину», которая отказалась от выкупа игрока.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл в составе «фиалок» 35 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.

Контракт уругвайца с «канонирами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Торрейры в 20 миллионов евро.