«Лидс» просит у «Барселоны» 55 миллионов за Рафинью

«Лидс» требует у «Барселоны» 55 миллионов евро за своего лидера Рафинью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство каталонцев договорилось о переходе бразильца с его агентом. Однако сумма, которую запрашивает за переход вингера английский клуб, не устраивает «сине-гранатовых».

Действующее соглашение Рафиньи с «Лидсом» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бразилии в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе своей команды 36 матчей, забив в них 11 голов и отдав три результативные передачи.