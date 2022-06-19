Экс-защитник «Ливерпуля» - о словах Родриго про Салаха: Слишком много открываешь рот

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике в своих социальных сетях отреагировал на слова форварда «Реала» Родриго о египтянине Мохамеде Салахе.

Энрике написал, что бразилец ещё очень молод, но ему уже стоит следить за тем, что он говорит в прессе. Экс-игрок пообещал увидеться с Родриго, который стал слишком много открывать рот в последнее время.

Напомним, что до этого Родриго рассказал журналистам о том, что футболисты «Реала» хотели обыграть «Ливерпуль» для того, чтобы после матча посмеяться над Мохамедом Салахом. В итоге «Реал» обыграл мерсисайдскую команду со счётом 1:0.