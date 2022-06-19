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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агенты Кукурельи отправились на переговоры с «Манчестер Сити»

19 Июня 2022 • 08:08 Комментировать

Представители испанского защитника Марка Кукурельи отправились на переговоры с руководителями «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни манчестерская команда сделает «Брайтону» официальное предложение по поводу трансфера 23-летнего испанского футболиста. Стоит отметить, что на подписании флангового защитника «чаек» настаивает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. За Кукурелью «Брайтон» хочет получить около 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марк Кукурелья провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
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