Агенты Кукурельи отправились на переговоры с «Манчестер Сити»

Представители испанского защитника Марка Кукурельи отправились на переговоры с руководителями «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни манчестерская команда сделает «Брайтону» официальное предложение по поводу трансфера 23-летнего испанского футболиста. Стоит отметить, что на подписании флангового защитника «чаек» настаивает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. За Кукурелью «Брайтон» хочет получить около 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марк Кукурелья провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.