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Боксёр Фьюри: С Роналду «Манчестер Юнайтед» финишировал шестым, а без него был вторым

19 Июня 2022 • 07:32 Комментировать

Именитый боксёр Тайсон Фьюри высказался по поводу игры «Манчестер Юнайтед» с португальским форвардом Криштиану Роналду в составе.

Фьюри сказал Mirror, для него тот факт, что Роналду остаётся в манчестерской команде, является хорошей новостью. Боксёр отметил, что без португальца «красные дьяволы» заняли вторую строчку в таблице, а со звёздным форвардом в составе в прошлом сезоне финишировали лишь шестыми.

«Иногда со звездными футболистами молодые игроки затмеваются, у них нет шанса проявить себя, ведь великий Роналду находится на поле», - добавил боксёр.

Напомним, что в прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри
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