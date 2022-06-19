Агент бразильского защитника «Удинезе» Родриго Бекао в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Сергеем Румянцевым высказался по поводу будущего своего клиента.

Агент Бекао подтвердил интерес к игроку со стороны нескольких английских топ-клубов. «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Бекао? Я бы не хотел конкретизировать, но да. Клубы АПЛ им интересуются, и это серьёзно. Родриго провёл отличный сезон, меня это не удивляет» -, заявил представитель игрока Родриго Фонсека.

Напомним, что в прошедшем сезоне Родриго Бекао провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.