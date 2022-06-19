Исполнительный директор «МЮ»: «Тен Хагу нужен де Йонг, мы активно работаем над трансфером»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд прокомментировал ход переговоров по Френки де Йонгу.

Полузащитник «Барселоны» – главная трансферная цель нового наставника «Юнайтед» Эрика тен Хага. В настоящий момент клубы ещё не достигли договорённости по условиям сделки.

«Деньги не играют роли при выборе наших трансферных целей, – приводит слова Арнольда издание Goal. – Тренеру нужен де Йонг – это отличный игрок, и мы работаем над трансфером. Деньги – не проблема, но есть другие препятствия.

100 млн, 200? Я не знаю, подписывай того, кого считаешь нужным. Не я занимаюсь покупкой игроков», – сказал Арнольд в записанной беседе с болельщиками.