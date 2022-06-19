Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Исполнительный директор «МЮ»: «Мы потратили миллиард фунтов на игроков, никто в Европе не тратит больше нас»

19 Июня 2022 • 02:22 Комментировать

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд был откровенен в просочившейся в сеть беседе с болельщиками.

«Мы потратили на игроков миллиард фунтов – больше всех в Европе. Это печально, я расстроен нашим положением. Мы просто выбросили на ветер огромную сумму.

Нельзя заявиться на тренировочную базу и сказать: «Покажите мне, где миллиард фунтов», потому что клуб исторически не лучшим образом распоряжался деньгами. Я здесь не для того, чтобы защищать председателя, он должен отвечать за себя сам.

Прошедший сезон – просто кошмар. Каждая игра была пропитана ненавистью», – заявил Арнольд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
02:22 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «МЮ»: «Мы потратили миллиард фунтов на игроков, никто в Европе не тратит больше нас»
01:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовится бесплатно потерять Салаха
01:44 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ренна» перейдёт в «Вест Хэм» за 35 млн евро
01:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сосредоточится на подписании очередного голландца после трансфера де Йонга
00:50 · Англия. Премьер-лига
Усман Дембеле согласен перейти в «Челси», но требует от клуба гарантий
00:33 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля»: «Мане уходит в чемпионат одной команды, это не вызов для него»
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попытается купить звезду сборной Англии, если Лукаку уйдёт в «Интер»
18 Июня
23:48 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин доволен уходом из «МЮ» ряда игроков
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен, что новое предложение по Жезусу будет принято
23:17 · Англия. Премьер-лига
Варан попросил прощения у поклонников «Манчестер Юнайтед» 1
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» испытывает трудности в переговорах с «Брайтоном» по Кукурелье
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашел замену Мане в Испании
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» снизил запрашиваемую сумму за Рафинью
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – не приоритетный вариант для Эриксена
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи приобретения Рафиньи
Все новости
Рекомендуем