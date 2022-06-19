Исполнительный директор «МЮ»: «Мы потратили миллиард фунтов на игроков, никто в Европе не тратит больше нас»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд был откровенен в просочившейся в сеть беседе с болельщиками.

«Мы потратили на игроков миллиард фунтов – больше всех в Европе. Это печально, я расстроен нашим положением. Мы просто выбросили на ветер огромную сумму.

Нельзя заявиться на тренировочную базу и сказать: «Покажите мне, где миллиард фунтов», потому что клуб исторически не лучшим образом распоряжался деньгами. Я здесь не для того, чтобы защищать председателя, он должен отвечать за себя сам.

Прошедший сезон – просто кошмар. Каждая игра была пропитана ненавистью», – заявил Арнольд.