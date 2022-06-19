«Ливерпуль» готовится бесплатно потерять Салаха

«Ливерпуль» готов смириться с приближающимся уходом из клуба Мохамеда Салаха.

Рассчитанный до следующего лета контракт египтянина пока так и не был продлён. «Ливерпуль» не сомневается в том, что истекающее соглашение не окажет отрицательного влияния на игру Салаха в предстоящем сезоне, однако руководство клуба уже готовится к уходу нападающего в качестве свободного в следующее летнее трансферное окно, информирует Daily Mirror.

Мохамед Салах провёл 51 матч за «Ливерпуль» в завершившейся кампании. На счету 30-летнего игрока 31 гол и 16 результативных передач. Лидер сборной Египта удостоился звания игрока года в АПЛ по версии PFA, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата наряду с Сон Хынмином.