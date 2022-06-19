Защитник «Ренна» перейдёт в «Вест Хэм» за 35 млн евро

Центральный защитник французского «Ренна» Наиф Агер станет игроком английского «Вест Хэма».

«Молотобойцы» полностью согласовали условия трансфера с «Ренном». Стороны сошлись на компенсации в 35 млн евро за 26-летнего защитника сборной Марокко, сообщает журналист Фабрицио Романо. Официально о переходе будет объявлено уже в понедельник.

Наиф Агер помог «Ренну» финишировать на четвёртом месте в завершившемся розыгрыше французской Лиги 1, проведя на поле 31 матч и отметившись двумя голами и тремя ассистами в чемпионате. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость марокканца составляет 12 млн евро.