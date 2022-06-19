Тен Хаг сосредоточится на подписании очередного голландца после трансфера де Йонга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже решил, кто будет его следующей трансферной целью после подписания Френки де Йонга.

Новый наставник «красных дьяволов» не хочет расходовать трансферный бюджет до того, как будет достигнуто соглашение с «Барселоной» по сумме трансфера Френки де Йонга. Однако специалист уже спланировал последующие подписания: по данным журналиста Роба Дрэйпера, «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласиа, когда вопрос прихода де Йонга будет решён.

22-летний Маласиа провёл 50 матчей за роттердамцев в прошедшем сезоне, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Голландии в 17 млн евро.