Усман Дембеле согласен перейти в «Челси», но требует от клуба гарантий

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле готов продолжить карьеру в «Челси», но при определённых условиях.

25-летний француз, вероятно, проводит последние дни в статусе игрока «Барселоны», поскольку соглашение истекает в конце июня. По сообщениям журналиста Энди Диллона, Дембеле уже дал согласие на переход в «Челси», но потребовал от наставника «синих» Томаса Тухеля гарантировать ему статус регулярного игрока стартового состава. Вингер очень не хотел бы стать жертвой постоянной ротации в новой команде.

Усман Дембеле уже выступал под руководством Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии» в сезоне 2016/17, после чего и перебрался в «Барселону».