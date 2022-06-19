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Усман Дембеле согласен перейти в «Челси», но требует от клуба гарантий

19 Июня 2022 • 00:50 Комментировать

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле готов продолжить карьеру в «Челси», но при определённых условиях.

25-летний француз, вероятно, проводит последние дни в статусе игрока «Барселоны», поскольку соглашение истекает в конце июня. По сообщениям журналиста Энди Диллона, Дембеле уже дал согласие на переход в «Челси», но потребовал от наставника «синих» Томаса Тухеля гарантировать ему статус регулярного игрока стартового состава. Вингер очень не хотел бы стать жертвой постоянной ротации в новой команде.

Усман Дембеле уже выступал под руководством Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии» в сезоне 2016/17, после чего и перебрался в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Томас Тухель Усман Дембеле
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