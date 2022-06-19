Бывший игрок «Ливерпуля»: «Мане уходит в чемпионат одной команды, это не вызов для него»

Экс-игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс высказал недоумение относительно перехода Садио Мане в «Баварию».

Ожидается, что мюнхенский клуб официально объявит о трансфере 30-летней звезды «Ливерпуля» уже в начале следующей недели.

«Ничего не имею против «Баварии» – это отличный клуб. Но Бундеслига – не вызов для Мане, – заявил Сондерс в эфире talkSPORT. – Он будет забивать голы, они будут выигрывать 5:0 каждую неделю. Только одна команда претендует на чемпионство в Германии.

Он сядет в кресло, закурит, спокойно поиграет за «Баварию» и потратит впустую свои лучшие годы в футболе. Если в конце своей карьеры он предложит вам оценить его коллекцию наград, медаль чемпиона Бундеслиги – последнее, на что вы обратите внимание», – заявил Сондерс.