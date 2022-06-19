«Челси» попытается купить звезду сборной Англии, если Лукаку уйдёт в «Интер»

Лондонский «Челси» планирует пополнить свои ряды вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом, если Ромелу Лукаку отправится в «Интер».

Сделка между «Челси» и «Интером» по аренде бельгийского форварда близится к завершению. Лондонцы готовы на уступки, поскольку Лукаку не вписывается в планы наставника Томаса Тухеля, а сам игрок намерен поскорее вернуться в Милан. Согласно заявлениям журналиста Саймона Маллока, представляющего издание Sunday Mirror, «Челси» сделает предложение «Манчестер Сити» по Рахиму Стерлингу, если Лукаку вернётся в «Интер».

Контракт 27-летнего англичанина с «горожанами» истекает следующим летом, что уже привлекло к нему внимание со стороны других клубов.