Рой Кин доволен уходом из «МЮ» ряда игроков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал решение клуба расстаться с некоторыми игроками.

Напомним, что по окончании сезона ряды «красных дьяволов» покинули Поль Погба, Неманья Матич, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани и Хуан Мата, чьи истекающие контракты не были продлены.

«Контракты четырёх-пяти игроков истекли, и люди могут подумать, что это плохо. Но я думаю, что это может быть положительным моментом, – приводит слова знаменитого ирландца Mirror. – Клуб позволил этим игрокам двигаться дальше, и новый тренер не стал зацикливаться на тех, кто, возможно, мысленно уже находился в другом месте. Это открывает возможность начать всё с чистого листа, и руководство обязательно выделит средства на новые трансферы», – отметил Кин.