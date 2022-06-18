Варан попросил прощения у поклонников «Манчестер Юнайтед»

Французский защитник Рафаэль Варан решился попросить прощения у поклонников «Манчестер Юнайтед» за то, что в прошлом сезоне команда не оправдала надежд и ожиданий. «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного трофея и занял только шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

- Прошлый сезон был неудачным, мы должны работать больше. Нас ждет новое начало, мы все воодушевлены. Уверен, что атмосфера в команде будет отныне совсем другой. Есть желание хорошо сыграть уже в товарищеских матчах. Для нас это сейчас важно, мы хотим вернуть доверие фанов, - цитирует Варана ilposticipo.it.