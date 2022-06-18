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«Манчестер Сити» испытывает трудности в переговорах с «Брайтоном» по Кукурелье

18 Июня 2022 • 23:11 Комментировать

«Манчестер Сити» и «Брайтон» пока не достигли согласия в сделке по Марку Кукурелье.

Подписание 23-летнего левого защитника давно является приоритетной задачей «горожан» на трансферном рынке. В сделке заинтересован лично Хосеп Гвардиола. По данным журналиста Энди Нэйлора, переговоры между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» пока протекают тяжело: первые запрашивают за свою звезду 58 млн евро и не собираются уступать. За ситуацией также следит лондонский «Челси».

Трансферная стоимость Марка Кукурельи оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Контракт испанца с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
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