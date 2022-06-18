«Манчестер Сити» испытывает трудности в переговорах с «Брайтоном» по Кукурелье

«Манчестер Сити» и «Брайтон» пока не достигли согласия в сделке по Марку Кукурелье.

Подписание 23-летнего левого защитника давно является приоритетной задачей «горожан» на трансферном рынке. В сделке заинтересован лично Хосеп Гвардиола. По данным журналиста Энди Нэйлора, переговоры между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» пока протекают тяжело: первые запрашивают за свою звезду 58 млн евро и не собираются уступать. За ситуацией также следит лондонский «Челси».

Трансферная стоимость Марка Кукурельи оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Контракт испанца с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года.