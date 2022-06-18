«Лидс» снизил запрашиваемую сумму за Рафинью

«Лидс» снизил трансферный запрос по вингеру Рафинье Диасу.

На бразильца претендуют «Барселона» и лондонский «Арсенал». Прежний запрос «Лидса» – 65 млн евро – отпугивал потенциальных покупателей. Теперь руководство английского клуба согласно пойти на уступки: по данным журналиста Хоакима Пьеры, «павлинов» устроит предложение в 50 млн евро. «Барселона», как сообщается, готова заплатить за 25-летнего футболиста лишь 40 млн евро.

Transfermarkt оценивает текущую стоимость Рафиньи Диаса в 45 млн евро. В минувшем сезоне вингер отметился 11 забитыми мячами за «Лидс», также на его счету три гола в девяти поединках за сборную Бразилии.